Pinto da Costa elogia Conceição e Iker e deixa boca ao Benfica

O presidente do F. C. Porto reagiu, nesta terça-feira, ao interesse de clubes italianos em Sérgio Conceição, deixando muitos elogios ao técnico azul e branco.

"Satisfaz-me saber disso, mas o interesse não será só dos italianos. Conceição está a fazer um trabalho tão notável que acho que toda a gente deve estar a acompanhá-lo. Só em Portugal não tem sido dada muita relevância ao seu trabalho. Fico feliz pelo clube e por ele", sublinhou, no final do empate sem golos frente ao Liverpool, que ditou o adeus à Liga dos Campeões.

Pinto da Costa abordou ainda a continuidade de Iker Casillas, que está em final de contrato com os dragões. "Quem não gostaria de continuar com Casillas? Estou muito feliz por o termos. Está a demonstrar que é realmente uma mais-valia para qualquer clube. Ficar? Gostaria que sim", disse.



O líder azul e branco fez ainda um balanço da participação do F. C. Porto na Liga dos Campeões. "O objetivo mínimo era chegar aos oitavos. Hoje, com esta equipa, mostrámos que se aquele jogo [da primeira mão] não tivesse sido anormal, podíamos ter chances de seguir em frente", frisou, sem perder a oportunidade de deixar uma "bicada" ao rival: "O que não é normal é que uma equipa como o Benfica faça zero pontos."

Pinto da Costa dirigiu também uma palavra aos adeptos. "Até os responsáveis do Liverpool mostraram admiração, por uma equipa que entrava a perder por 5-0 ter tido um apoio como eles nunca viram".

Quanto aos desenvolvimentos da operação "e-toupeira", que, na manhã desta terça-feira, levou à detenção de Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, Pinto da Costa preferiu não comentar. "É um assunto que não me diz respeito. Só falo de assuntos que me dizem respeito", respondeu.