O central Rosic, que esta segunda-feira se estreou com a camisola do Nacional da Madeira frente ao F. C. Porto, no Estádio do Dragão, esteve durante vários minutos a receber assistência médica e teve de sair do Dragão de ambulância.

Rosic caiu inanimado no relvado após um choque com Lucas ao minuto 49. O central está, neste momento, em observação no Hospital S. João, no Porto.