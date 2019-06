Rúben Semedo no Olympiacos e Famalicão apresenta quatro reforços

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:04 Facebook

Esta quarta-feira, Rúben Semedo foi oficializado no Olympiacos e o Famalicão apresentou quatro reforços. Em Inglaterra, o Manchester United está prestes a oficializar Aaron Wan-Bissaka.

Braga: O clube minhoto anunciou duas saídas do plantel. Marko Bakic foi transferido para o Royal Excel Mouscron, da Bélgica, e o brasileiro Alef foi cedido por empréstimo ao APOEL por uma temporada.

Chaves: Os flavienses anunciaram a chegada de Igor Rodrigues. O guarda-redes foi cedido pelo Benfica.

Tondela: Bruno Wilson foi oficializado nos beirões. O defesa, que nas últimas quatro épocas esteve ao serviço da equipa B do Braga, assinou um contrato válido por três temporadas.

Santa Clara: O clube renovou esta quarta-feira com os avançados Alfredo Stephens - para a próxima temporada-, e Dennis Pineda para as próximas três.

Desportivo das Aves: Os Avenses anunciaram esta quarta-feira a contratação de Bruno Xavier para as próximas três temporadas.

Gil Vicente: O Gil Vicente anunciou mais um reforço: Lourency, médio que jogava na Chapecoense. O brasileiro de 23 anos vai jogar pela primeira vez fora do Brasil.

Famalicão: Depois deLawrence Ofori, os famalicenses anunciaram mais três reforços: Lionn, que atuava no Chaves e que assinou um contrato por duas épocas, Guga Rodrigues, que se vinculou por cinco temporadas, e Diogo Gonçalves, que chega por empréstimo do Benfica.

Manchester United: A transferência de Aaron Wan-Bissaka do Crystal Palace para os reds devils é dada como certa em Inglaterra. A oficialização está apenas pendente dos exames médicos e o negócio deverá custar 56 milhões de euros aos cofres do Manchester United.

Olympiacos: Rúben Semedo foi oficializado esta quarta-feira no clube grego. O central, que era jogador do Villarreal e que na última época alinhou no Rio Ave por empréstimo, assinou contrato até 2023 com o Olympiacos.