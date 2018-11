Rui Vitória de saída do Benfica

JN Ontem às 23:40 Facebook

Twitter

Após a goleada (5-1) sofrida em Munique, frente ao Bayern, na terça-feira, Rui Vitória está de saída do comando técnico do Benfica.

O JN sabe que a decisão do despedimento já estará tomada e que Luís Filipe Vieira vai, esta quinta-feira, reunir com Rui Vitória no Seixal.

O técnico chegou ao Benfica em 2015/16 e, ao serviço das águias, conquistou dois campeonatos nacionais, uma Taça da Liga, uma Taça de Portugal e duas Supertaças.

A goleada (5-1) sofrida frente ao Bayern Munique, na Alemanha, que ditou a eliminação dos encarnados da Liga dos Campeões, foi a gota de água e Rui Vitória estará mesmo de saída.