Sérgio Conceição: "Hoje, a Taça da Liga é vivida de forma diferente"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:50 Facebook

Twitter

Partilhar

No final do encontro com o Belenenses, que ditou a passagem do F. C. Porto à Final Four da Taça da Liga, Sérgio Conceição considerou o resultado "justo" e afirmou que a Taça da Liga é, agora, vista de outra forma.

"Estamos contentes, é mais um objetivo alcançado, como no ano passado, em que chegámos à 'Final Four'. Na meia-final perdemos nos penáltis, este ano queremos mais, queremos ganhar. Neste jogo houve emoção. Hoje, a Taça da Liga é vivida de forma diferente do que era no início. Hoje foi a 16.ª vitória consecutiva, é bom para o clube", começou por dizer.

Em relação ao jogo, Sérgio Conceição considerou que a equipa azul e branca não entrou bem no jogo, mas que a vitória acabou por ser justa.

"Demorámos a entrar no jogo, tivemos uns 20 primeiros minutos fracos, mas quando acordámos na disponibilidade a nível mental, o jogo teve praticamente só um sentido, com um boa réplica do Belenenses, com miúdos com qualidade. Mas fomos mais fortes do que isso, tivemos muitas ocasiões de golo. O Mika acho que foi o melhor jogador em campo. É merecido, no fundo estamos a colher o que é o fruto do nosso trabalho", disse o técnico, salientando que a "Final Four" vai ser "muito competitiva".

"Acho que agora os clubes dão uma importância diferente a esta competição. Os quatro primeiros clubes estão na 'Final Four'. É bom, vão ser duas meias-finais muito competitivas e isso só prestigia esta competição", concluiu.