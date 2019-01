Sporting escorrega em Tondela antes do clássico com o F. C. Porto

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting perdeu (2-1) esta segunda-feira, frente ao Tondela, na 16.ª jornada da Liga. Delgado e Tomané marcaram pelos beirões, que estiveram reduzidos a dez a partir do minuto 51. Mathieu foi o autor do golo dos leões.

Sem Bas Dost e antes do clássico com o F. C. Porto, o Sporting perdeu frente ao Tondela e ainda viu Acuña levar o quinto cartão amarelo, estando por isso indisponível para o encontro em Alvalade frente aos dragões. Num encontro emotivo e muito disputado, foi a equipa da casa a inaugurar o marcador, aos seis minutos.

Xavier passou por Bruno Gaspar e cruzou a bola do flanco esquerdo para o chileno Juan Delgado, ao segundo poste, cabecear com sucesso após ganhar a posição a Acuña, marcando o terceiro tento da conta pessoal na presente edição da Liga.

Já no início da segunda parte, a equipa beirã ficou reduzida a dez após expulsão de Jaquité. O médio viu o segundo cartão amarelo após uma entrada sobre Nani. Mas, mesmo em desvantagem numérica, o Tondela conseguiu chegar à desvantagem. E com um golaço. Depois de ter acertado no ferro instantes antes, Tomané, de trivela, fez o 2-0 para o Tondela.

Mathieu, aos 76 minutos, ainda reduziu mas não evitou a derrota dos leões, a segunda consecutiva fora de Alvalade. Com este resultado, a equipa de Keizer caiu para o quarto lugar da tabela classificativa.