UEFA deixa lesionado João Félix de fora do Portugal-Sérvia

Dossier de imprensa da UEFA deixa a perceber que a lesão de João Félix o impede de defrontar a Sérvia, no jogo desta noite (19.45 horas) de apuramento para o Euro'2020

Parece cada vez mais seguro que ainda não será esta segunda-feira que João Félix se estreará na seleção principal. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, o selecionador Fernando Santos falou com algum cuidado sobre a lesão do jogador do Benfica.

"O Félix ontem [sábado] treinou bem, normalmente, foi para o treino e isso aconteceu. Sentiu ali um desconforto no pé, foi para dentro para ser analisado e vamos aguardar, com tranquilidade. Não se sentia na plenitude em termos de funcionamento do pé, o que os médicos me dizem é que não é nada preocupante. Vamos esperar estas 24 horas. Diria que está 50-50, não sei... As indicações que tenho é de que não será mais do que uma inflamação", referiu o treinador de Portugal.

Ora, a verdade é que o nome de João Félix já não consta no dossier de imprensa distribuído pela UEFA antes de cada jogo. De acordo com aquele documento oficial, Fernando Santos tem apenas 23 jogadores disponíveis para o embate com a Sérvia. Recorde-se que, inicialmente, foram 25 os eleitos para os dois compromissos da seleção nacional, frente à Ucrânia e à Sérvia. Bruno Fernandes, do Sporting, foi o primeiro a cair dos eleitos, devido a lesão, e o azar tocou agora também a João Félix.

A mais recente coqueluche do futebol encarnado, conforme escreveu o JN na edição desta segunda-feira, também está em dúvida para a partida do Benfica, marcada para sábado, na Luz, contra o Tondela, referente à 27.ª jornada da Liga.