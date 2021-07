Ira de Florentino visa estrelas lusas: "Ronaldo é doente e Mourinho um anormal"

JN Hoje às 09:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Ronaldo e José Mourinho são os visados dos mais recentes áudios divulgados pela imprensa espanhola que envolvem o presidente do Real Madrid.

Depois de ter arrasado Iker Casillas e Raúl González, que considerou serem "as duas grandes fraudes do Real", Florentino Pérez continua a estar no olho do furacão, que é como quem diz no centro da polémica exposta pelo jornal espanhol "El Confidencial", que tem divulgado gravações de conversas antigas que envolvem o líder merengue.

Desta vez, os alvos são os portugueses Cristiano Ronaldo e José Mourinho. De acordo com a mesma publicação, Florentino chamou "idiotas" às duas lendas do futebol luso, em 2012, ano em que jogador e treinador vestiam as cores do Real. "O Cristiano está louco. Esse rapaz é um imbecil e um doente. Vocês acham que ele é normal, mas não é verdade, caso contrário não fazia as coisas que faz", disse o madrileno, antes de visar também Mourinho e até o empresário Jorge Mendes.

"O Mendes não manda no Cristiano, tal como não mando no Mourinho. Zero. Até nas entrevistas. Estes dois tipos têm um ego terrível, são mal-educados e não conseguem ver a realidade, porque podiam ganhar muito mais dinheiro. São os dois anormais, porque estamos a falar de muito dinheiro em direitos de imagem. Além disso, com aquela cara que têm, com aquele olhar desafiante, iriam cair mal em todo o mundo.... E na publicidade funciona tudo ao contrário!", concluiu o presidente do Real Madrid.