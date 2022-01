Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:25 Facebook

Autora do hino do F. C. Porto morreu na terça-feira.

As cerimónias fúnebres de Maria Amélia Canossa, autora do hino do F. C. Porto que morreu esta terça-feira, vão realizar-se nos dias 27 e 28 de janeiro. O velório será esta quinta-feira, a partir das 15 horas, na Capela Mortuária da Igreja de Santo António das Antas, informou o clube azul e branco.

O funeral de Maria Amélia Canossa terá lugar na sexta-feira, no mesmo local, às 15 horas.