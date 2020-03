Já há países a renunciarem aos Jogos Olímpicos

JN/Agências Hoje às 11:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Comités Olímpicos do Canadá e Austrália já informaram que decidiram cancelar o envio de desportistas ao Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Lista de países ausentes deverá aumentar nos próximos dias.

O Canadá foi o primeiro país a renunciar à participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Ontem (domingo), os Comités Olímpico e Paralímpico do Canadá (COC e CPC, respetivamente) disseram ter "tomado a difícil decisão de não enviar equipas" a Tóquio2020, de acordo com um comunicado conjunto.

O Comité Olímpico Australiano (AOC) após uma reunião do comité executivo, realizada através de teleconferência, decidiu fazer o mesmo que o Canadá. "O Comité Olímpico Australiano defende que os nossos desportistas devem estabelecer como prioridade a sua própria saúde e permanecerem com as famílias", pode ler-se no comunicado.

O diretor executivo do AOC, Matt Carroll, acrescentou que há muitos desportistas australianos em preparação no estrangeiro, com restrições de viagem e em situações insustentáveis.

O Comité Olímpico Internacional tem quatro semanas para indicar a realização - ou não - dos Jogos Olímpicos que estão agendados para Tóquio, no Verão.