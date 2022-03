Jardel oferece botas de ouro e prata ao museu do F. C. Porto

JN Hoje às 15:09 Facebook

O antigo goleador, que ganhou a alcunha de Super Mário, marcou uma era nos dragões e faz aumentar espólio do museu portista com os dois troféus.

Mário Jardel ofereceu ao museu do F. C. Porto a Bota de Ouro, que premeia o maior goleador europeu em cada temporada, e a Bota de Prata que conquistou nos anos que representou os dragões, entre 1996 e 2000.

Autor de 168 golos nos 175 jogos que realizou com a camisola azul e branca, Super Mário, alcunha que ganhou pela sua impressionante capacidade finalizadora, foi uma das figuras do pentacampeonato conquistado pelo F. C. Porto, um registo único no futebol português.

Em 1999, ganhou a Bota de Ouro com um total de 36 golos. Dois anos antes ficou com a Bota de Prata. Em 2002, Mário Jardel voltaria a vencer a Bota de Ouro, mas com a camisola do Sporting, ao marcar 42 golos. O internacional brasileiro já tinha oferecido esse troféu aos leões.

No ano passado, o antigo futebolista, que foi internacional pelo Brasil, denunciou o roubo das duas Botas de Ouro. Poucas horas depois, elas seriam recuperadas pela polícia brasileira.