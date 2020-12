Jesualdo Ferreira é o novo treinador do Boavista

Arnaldo Martins Hoje às 09:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Jesualdo Ferreira é esperado, esta quinta-feira, no estádio do Bessa, para ser confirmado como treinador o Boavista.

Jesualdo Ferreira é o treinador escolhido para substituir Vasco Seabra, que deixou o comando técnico dos axadrezados na quarta-feira.

Nem Bruno Lage, nem Pepa, nem Miguel Cardoso, nem José Morais, o novo treinador do Boavista é Jesualdo Ferreira, sabe o JN.

O acordo está fechado e o treinador já se desloca até ao Bessa, esta quinta-feira.

Jesualdo Ferreira, de 74 anos, vai encontrar um Boavista no 15.º posto do campeonato, com os mesmos oito pontos de Farense (14.º) e Tondela (16.º), um acima de Portimonense (17.º) e Marítimo (18.º e último), ambos em zona de descida.

Após uma passagem pelo Santos, o clube de Pelé, no Brasil, Jesualdo Ferreira regressa a Portugal, e à cidade Invicta, para treinar o Boavista, onde começou a época de 2006/07, tendo transitado para o F. C. Porto, ainda durante a pré-época, contratado para substituir o holandês Co Adriaanse.

Jesualdo não chegou a fazer qualquer jogo oficial pelo Boavista, tendo iniciado um percurso de quatro anos no rival da Invicta. Ao serviço do F. C. Porto, Jesualdo ganhou três títulos de campeão nacional (2006/07, 2007/08 e 2008/09), duas taças de Portugal (2008/09 e 2009/10) uma Supertaça Cândido de Oliveira (2009/10).

O "professor Jesualdo", como é conhecido no mundo do futebol, ganhou ainda um campeonato e uma taça no Egito e foi campeão também no Qatar, onde somou, ainda, uma supertaça e uma Emir Cup.