JN apresenta queixa na PSP após ter sido impedido de entrar na Luz

O "Jornal de Notícias" apresentou queixa na esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) situada no Estádio da Luz, por não ter sido atribuída credencial ao repórter designado para o encontro desta quarta-feira, entre as águias e o Portimonense, referente à nona jornada do campeonato, sem que tenham sido apresentadas quaisquer justificações oficiais por parte do Benfica.

A decisão do clube viola os artigos 2.º e 22.º (alínea b) da Lei de Imprensa, que garante o direito de acesso às fontes de informação e a eventos públicos, além dos artigos 8.º, 9.º e 10.º do Estatuto do Jornalista.