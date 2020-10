João Almeida: "Consegui mais tempo do que esperava"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:30 Facebook

O ciclista português foi, este sábado, sexto classificado no contrarrelógio e ganhou mais tempo aos mais mais diretos rivais na luta pela geral. No final da prova, João Almeida afirmou que o resultado foi "melhor do que esperava".

"Globalmente foi um bom dia e um bom teste. Fiz melhor que Wilco Kelderman, por isso foi um bom dia. Espero continuar assim, até agora estou muito feliz com o meu Giro e agradeço à equipa. Não sei o que vai acontecer daqui até Milão. Consegui mais tempo do que esperava. Estava a contar perder tempo para o Kelderman, pois ele é muito bom e fiquei surpreendido. Tenho quase um minuto de vantagem e, por isso, vou tranquilo. Vamos começar sem pressão alguma amanhã", começou por dizer o corredor da Deceuninck-QuickStep.

Sem "fazer ideia" se pode conseguir vencer o Giro, João Almeida garantiu "não ter medo" e avaliou ainda a 15.ª etapa.

"Não estou com medo. No fim, durante o sprint, todos têm que gastar energia e não importa se estás cinco metros à frente ou atrás. Se viu a chegada de ontem, todos tiveram que gastar energia e não acho que um sprint vá fazer diferença na última semana. Se eu atacasse sozinho no final de ontem, iria custar-me. De qualquer forma, estou contente com a corrida. Até agora tenho sido um bom trepador, será um dia difícil. Tenho um minuto para o Kelderman, por isso, se for tranquilo, fizer a minha subida... Vamos começar amanhã sem qualquer pressão, concluiu.

