João Almeida reforça liderança no Giro

O português João Almeida conseguiu o sexto melhor registo no contrarrelógio de 34,1 quilómetros, conquistado por Filippo Ganna, mas, mais importante do que isso, foi o tempo que ganhou aos mais mais diretos rivais na luta pela geral.

O ciclista da Deceuninck-Quick Step gastou menos 16 sergundos no "crono" do que o segundo classificado, Wilco Kelderman, que agora está a 56 segundos da camisola rosa do português.

Bem pior do que o holandês da Sunweb fez o terceiro da geral. Pello Bilbao perdeu 1,22 minutos para João Almeida, enquanto Vincenzo Nibali gastou mais um segundo no contrarrelógio do que o ciclista basco da Bahrain.

Bilbao manteve, ainda assim, o terceiro lugar, mas agora a 2,23 minutos do corredor das Caldas da Rainha, enquanto Brandon McNulty saltou para quarto (a 2,23m), ultrapassando Nibali, que vê o segundo de repetir o triunfo na Volta a Itália à distância de 2,30 minutos.