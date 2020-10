João Almeida faz quarto lugar na penúltima etapa do Giro

Norberto Lopes Hoje às 15:18 Facebook

Ciclista português volta a provar que é uma das grandes sensações da Volta a Itália em bicicleta.

O ciclista português João Almeida voltou a estar em evidência no Giro, ao terminar a penúltima etapa da prova no quarto lugar. Mesmo assim, não consegue recuperar a camisola rosa, que perdeu anteontem. No entanto, ganhou 34 segundos ao rival Pello Bilbao, quarto classificado da geral, e o contrarrelógio de amanhã abre-lhe boas perspetivas para terminar a prova no quarto lugar da geral.

Na etapa deste sábado, Jain Hidley terminou em segundo lugar e tirou a camisola rosa a Wilko Kelderman.