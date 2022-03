João Almeida: "Não tenho sido muito sortudo... estou muito feliz"

O ciclista português venceu a etapa-rainha da Volta à Catalunha, conquistando o primeiro triunfo da carreira numa tirada com um final acima dos dois mil metros, e, no final, não escondeu a felicidade pelo feito, num dia que até não começou nada bem para o atleta da UAE Emirates.

"Estou muito feliz. Vínhamos a trabalhar duro há tanto tempo... Não tenho sido muito sortudo esta época, hoje tive um azar, um problema mecânico no início, por momentos estive de fora, mas estou super feliz por conseguir vencer", afirmou João Almeida, no dia em que subiu ao segundo lugar da geral, com o mesmo tempo do novo líder, Nairo Quintana.

O atleta das Caldas da Rainha atacou nos derradeiros três quilómetros da subida de 13, desfazendo o pelotão e ficando a lutar pelo triunfo com Quintana, Sergio Higuita e Richard Carapaz.

"Antes da última subida, pedalei ao meu ritmo e, no fim, sprintei para a vitória. Temos uma grande equipa, há ótimos corredores, muitos podem vencer. Houve essa possibilidade, jogámos as cartas e, no fim, vencemos", resumiu o ciclista português que, agora, enfrenta as últimas três etapas da prova do World Tour como um dos grandes favoritos.

"Podemos lutar pela vitória [na Volta à Catalunha], mas há etapas duras pela frente, especialmente a última. Até agora, estamos felizes e pensaremos nisso no futuro", garantiu João Almeida que, esta sexta-feira, parte para a quinta etapa com a camisola de líder da classificação da juventude.

Veja os vídeos da vitória e da subida ao pódio do português: