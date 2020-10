João Almeida: "Os outros eram mais fortes e não havia nada que eu pudesse fazer"

JN Hoje às 17:30 Facebook

O ciclista português João Almeida mostrou-se resignado por ter perdido a camisola rosa, símbolo da liderança da Volta a Itália, após a envergar durante 15 dias consecutivos.

"Estou orgulhoso por tudo o que fiz. Estou feliz. Por outro lado, perdi a camisola rosa. Os outros eram mais fortes e não havia nada que eu pudesse fazer", reconheceu o corredor, de 22 anos,

E prosseguiu: "Eu estava no limite e sabia que não podia ir com esse ritmo até ao topo. Depois levei o meu ritmo para não perder muito tempo. No final, penso que fiz uma boa etapa".

João Almeida salientou ainda que os adversários "foram super fortes". "Não estou ao nível deles. Gosto da subida do Stelvio, é super difícil", acrescentou o ciclista, agradecendo o apoio dos adeptos portugueses que o aguardavam na meta.

"Fiquei feliz por ter a minha família e alguns portugueses lá no topo. Até chorei de emoção e estou-lhes muito grato", finalizou.