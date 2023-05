João Almeida vence a 16.ª etapa da Volta a Itália

JN Hoje às 16:00 Facebook

João Almeida ganha pela primeira vez numa grande Volta e sobe ao segundo lugar da geral, a 18 segundos do líder Geraint Thomas

João Almeida venceu, esta terça-feira, a 16.ª etapa da Volta a Itália, que ligou Sabbio Chiese a Monte Bondone, na distância de 203 quilómetros. Numa chegada em montanha, o ciclista português bateu na meta o inglês Geraint Thomas (INEOS), que vestiu de novo a camisola rosa, e subiu ao segundo lugar da geral individual.

Almeida, chefe de fila da UAE Emirates, estreia-se, assim, a ganhar uma tirada numa grande Volta e deu indicações de que pode lutar pela liderança nos próximos dias. Almeida atacou a oito quilómetros da meta e mais à frente acabou mesmo por deixar para trás o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), um dos grandes favoritos à vitória neste Giro, seguindo na parte final na companhia de Thomas.

Mais forte na chegada a Monte Bondone, João Almeida terminou a etapa em 5.53.27 horas, com o mesmo tempo do inglês, mas a bonificação de ter ganho a etapa permitiu-lhe reduzir de 22 para 18 segundos a diferença que o separa do camisola rosa. Roglic chegou em terceiro, a 25 segundos do português, e desceu ao lugar mais baixo do pódio na geral, a 29 segundos de Geranit Thomas e a 18 de João Almeida. O quarto é o italiano Damiano Caruso (Bahrain), já a 2.50 minutos do líder.

A Volta a Itália continua na quarta-feira, com uma etapa plana, mas as dificuldades regressam nos dois dias seguintes, ambos com final a subir e muitas contagens de montanha pelo meio. No sábado, o contrarrelógio individual da penúltima etapa, uma crono escalada de 18,6 quilómetros, promete ser decisivo, sendo que, no domingo, a etapa será de consagração para o vencedor, em Roma.