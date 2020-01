João Félix entre as desilusões da Liga espanhola

Hoje às 20:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Os primeiros meses em Espanha do avançado, que trocou o Benfica pelo Atlético de Madrid no início da temporada, não convenceram o jornal "Marca".

João Félix, que no início da época protagonizou a maior transferência a nível mundial (rendeu 120 milhões de euros ao Benfica), está entre os onze jogadores que mais desiludiram na Liga espanhola até agora.

O jogador do Atlético de Madrid até agarrou a titularidade nos "colchoneros", mas as exibições não convenceram os jornalistas do jornal espanhol "Marca".

Por outro lado, o central português, Domingos Duarte, tem dado nas vistas do Granada e a "Marca" escolheu-o para o onze revelação do campeonato espanhol.