João Mário dá a vitória ao F. C. Porto em Guimarães

O F. C. Porto venceu, este sábado, o V. Guimarães por 1-0, com um golo de João Mário, e mantém-se a cinco pontos do Benfica e a um do Braga.

Numa primeira parte melhor que a segunda, o objetivo dos dragões foi cumprido. O F. C. Porto conseguiu a primeira grande oportunidade à passagem do minuto 20, após um remate de Wendell que quase resultou em auto-golo de André Amaro. Pouco depois, foi Taremi a ameaçar a baliza de Bruno Varela, num jogo que ia tendo só um sentido ofensivo. Villanueva teve uma boa chance para os vitorianos, mas foi mesmo João Mário a abrir o marcador, perto do intervalo, com um grande remate.

No segundo tempo foi Pepê a ter uma boa oportunidade, após fintar vários adversários e a rematar por cima. Não houve grandes chances de golo no restante da segunda parte, num jogo que valeu aos dragões pelo resultado. Já no tempo de compensação, o V. Guimarães ainda pediu grande penalidade mas Luís Godinho, após ouvir o VAR, nada assinalou.

Com a vitória do F. C. Porto por 1-0, mantém-se tudo igual na tabela classificativa da Liga à entrada para a segunda volta do campeonato: o F. C. Porto está no terceiro lugar, a um ponto do Braga, segundo classificado, e a cinco do líder Benfica.