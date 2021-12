Manafá vai ser operado

JN Hoje às 00:09 Facebook

O jogador do F. C. Porto saiu lesionado do jogo desta quinta-feira, diante do Benfica, a contar para a 16.ª jornada da Liga.

Manafá lesionou-se aos 60 minutos e foi obrigado a deixar o clássico, de maca. Em comunicado no site oficial, o F. C. Porto informou que o defesa "sofreu uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito e será sujeito a uma intervenção cirúrgica esta sexta-feira".

Quanto a João Mário, que também saiu lesionado ao minuto 29, o clube portista vincou que "contraiu uma lesão muscular na coxa esquerda e será reavaliado" também esta sexta-feira.

O F. C. Porto venceu (3-1), esta quinta-feira, o Benfica, no Estádio do Dragão, em jogo da 16.ª jornada da Liga. Fábio Vieira, Pepê, Yaremchuk e Taremi marcaram os golos do jogo que marcou a estreia de Nélson Veríssimo no comando técnico dos encarnados. Com esta vitória, o clube azul e branco retoma o primeiro lugar da prova, com 44 pontos, os mesmos do Sporting, segundo, enquanto o Benfica fecha a ronda no terceiro lugar, com 37 pontos, menos sete do que o duo de comandantes e mais seis do que o Sporting de Braga, quarto classificado.