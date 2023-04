Jogador de 56 anos faz história no futebol português

JN Hoje às 14:58 Facebook

Miura jogou finalmente pela Oliveirense que goleou o Académico de Viseu, por 4-1, no Fontelo.

O avançado japonês, de 56 anos, fez história ao tornar-se o jogador mais velho de sempre a atuar nas competições profissionais. Miura entrou no período de descontos do jogo entre o Académico de Viseu e a Oliveirense, da Liga 2, quando a equipa de Oliveira de Azeméis já vencia por 4-1, resultado que se manteve até ao final do encontro. O jogador rendeu Fábio Pereira.

Miura chegou à Oliveirense no mercado de janeiro, aproveitando o facto do clube ter investidores nipónicos, e três meses depois fez um jogo oficial. O jogador tem no currículo passagens pelo Yokohama FC, Suzuka Point Getters, Sydney FC, Vissel Kobe, Kyoto Sanga, Dínamo Zagreb, Tokyo Verdy, Génova, Santos, Coritiba, XV de Jaú, CRB, Matsubara, Palmeiras e Santos.