Jogadora do PSG detida após contratar agressores para colega de equipa

Aminata Diallo foi detida esta quarta-feira e está acusada de ter organizado um ataque contra uma colega de equipa.

A jogadora do PSG está acusada de ter contratado homens mascarados para agredirem Kheira Hamraoui, colega de equipa e rival de posição, para que esta não pudesse competir.

As agressões ocorreram na madrugada do dia 4 de novembro, na sequência de um jantar de equipa. Diallo estava a levar Hamraoui para casa, quando dois homens a puxaram para fora do carro e atacaram-na com barras de ferro nas pernas, causando vários ferimentos à atleta, segundo informou o jornal francês "L'Equipe".

Aminata Diallo está acusada de ter organizado um ataque contra a colega Kheira Hamraoui Foto: Paul Vernon / AFP

Kheira Hamraoui não jogou no encontro da Liga dos Campeões feminina frente ao Real Madrid, sinal que o objetivo do ataque de Diallo foi cumprido. A futebolista vai ter de prestar declarações à polícia francesa, com o PSG a confirmar que a mesma foi detida "na sequência de um ataque a uma colega de equipa".