Jogos de Ronaldo e dos técnicos portugueses vão ser transmitidos em Portugal

JN Hoje às 12:40 Facebook

Twitter

Partilhar

A Sport TV adquiriu os direitos televisivos de todos os jogos do Al Nassr, onde atua o internacional português Cristiano Ronaldo, e também irá transmitir partidas de clubes orientados por treinadores lusos.

Todos os encontros do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, vão ser transmitidos nos canais da Sport TV, que adquiriu os direitos televisivos dos jogos da Liga saudita.

Por jornada, o canal português irá transmitir duas partidas, entre os duelos do Al Nassr e das equipas treinadas por portugueses, casos do Al-Ittihad, de Nuno Espírito Santo, do Al-Tai, de Pepa, e do Al Khaleej, de Pedro Emanuel.