Jonas é retido no aeroporto de Lisboa e constituído arguido

O antigo avançado do Benfica foi, esta segunda-feira, retido no aeroporto de Lisboa à chegada do Brasil e constituído arguido num processo que tudo indica ser a operação "Fora de Jogo".

Jonas, um dos avançados que mais se destacou no Benfica nos últimos anos e que terminou a carreira em julho de 2019, foi retido esta segunda-feira de manhã no aeroporto de Lisboa à chegada do Brasil, apurou o JN. O ex-avançado, de 38 anos, foi identificado após alerta do sistema de segurança, dado que havia um mandado da Autoridade Tributária (AT) para identificação do paradeiro do antigo futebolista.

O ex-atleta acabou por ficar com termo de identidade e residência, depois de ter sido constituído arguido num caso que investiga crimes fiscais. Segundo informações recolhidas pelo JN, trata-se da "Operação Fora de Jogo", que causou um autêntico tsunami no futebol português e que, além de mais de uma centena de arguidos, levou a buscas em clubes como F. C. Porto, Benfica, Sporting, Vitória e Braga.

A mega-operação "Fora de Jogo", que engloba diversos inquéritos sobre crimes fiscais nos negócios de futebol envolvendo 500 milhões de euros em transferências, comissões, contratos de trabalho e prémios a investigação, já conta com 134 arguidos. A investigação acredita terem existido negócios simulados, celebrados entre clubes de futebol e agentes, "que tiveram em vista a ocultação de rendimentos do trabalho dependente, sujeitos a declaração e a retenção na fonte, em sede de IRS, envolvendo jogadores de futebol profissional", esclareceu o DCIAP.

Jonas assinou pelo Benfica em 2014/15 e foi um dos avançados que mais se destacou na equipa encarnada nos últimos anos. Na Luz, conquistou quatro campeonatos, duas Supertaças, uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga - além de ter disputado 183 jogos e marcado 137 golos - e acabou por terminar a carreira em julho de 2019.