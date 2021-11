Jorge Jesus: "A lesão do Veríssimo parece-me gravíssima"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:46 Facebook

No rescaldo da goleada diante do Braga, o treinador do Benfica destacou a boa exibição dos encarnados mas lamentou a lesão de Lucas Veríssimo, que saiu com queixas no joelho direito pouco depois da meia hora de jogo.

"Foi uma vitória brilhante do Benfica. Vencer o Braga por 6-1 não é fácil. O Benfica foi muito forte na recuperação da bola e foi crescendo e ganhando confiança com os golos. Mas, infelizmente, nem tudo correu bem. A lesão do Veríssimo parece-me gravíssima. Mas fica o resultado, a forma como o Benfica acelerou o jogo. Baralhou a estrutura do Sporting de Braga com golos de qualidade. Foi uma resposta à especulação que se verificou à volta do Benfica, a pressionar se algo acontecesse hoje. Estamos preparados para todos estes episódios. Temos uma equipa forte, com jogadores muito experientes, que não vão atrás. Antes do jogo disse aos jogadores para que jogassem o que tinham estado a jogar. Braga apanhou um Benfica muito forte. Parabéns aos jogadores e aos adeptos do Benfica. Foram atrás da onda dos golos e da vitória.", começou por dizer Jorge Jesus, abordando ainda a estreia de Paulo Bernardo na Liga, que entrou para o lugar do lesionado João Mário.

"Sabemos que tem talento. Olhamos para os jogadores, a mim não me interessam as idades deles. Isso não me interessa. Interessa-me quando eu sei e digo 'este vai dar'. Vai ter de esperar pelo momento dele. Esteve lesionado. Os jogos na equipa B têm sido muito importantes para ele. Tem tudo para ser um grande jogador", concluiu.

O Benfica goleou (6-1), este domingo, o Braga, no Estádio da Luz, em jogo da 11.ª jornada da Liga. Grimaldo, Ricardo Horta, Darwin, Rafa e Everton, estes em dose dupla, marcaram os golos do encontro. João Mário, Lucas Veríssimo e Sequeira saíram lesionados. Com esta vitória, o clube encarnado reforça o terceiro lugar, com 28 pontos, ficando a um dos comandantes F. C. Porto e Sporting, e com mais oito do que o Estoril Praia, agora quarto, que soma mais um ponto do que o Sporting de Braga, quinto.