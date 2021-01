Jorge Jesus com sintomas e em risco para o jogo com o Braga

Luís Antunes Hoje às 18:49 Facebook

Além de Luís Filipe Vieira e Luisão, também o treinador do Benfica poderá estar infetado com covid-19.

Jorge Jesus está em dúvida para o encontro de terça-feira, frente ao Braga, da meia-final da Taça da Liga. Segundo apurou o JN, o técnico, que na noite de segunda-feira teve um teste negativo, apresenta sintomas ligeiros da doença.

Esta terça-feira, o Benfica anunciou mais 17 casos de covid-19 no plantel, entre eles cinco jogadores. O presidente Luís Filipe Vieira também está infetado, assim como Luisão.

Apesar do surto do novo coronavírus no plantel, os encarnados já garantiram, esta terça-feira, que vão defrontar o Braga. Em comunicado, as águias garantiram que vão marcar presença na Final Four "com a ambição de vencer a prova". "Em mais um testemunho de inabalável espírito de grupo e tenacidade do seu plantel, o Benfica reafirma a intenção de marcar presença amanhã na meia-final da Taça da Liga, com o desígnio de vencer um troféu que já conquistou por 7 vezes", pode ler-se.