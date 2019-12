Jorge Jesus: "Equipas portuguesas nunca mais voltarão a ganhar a Champions"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:53, atualizado hoje às 00:06 Facebook

No rescaldo da derrota frente ao Liverpool na final do Mundial de Clubes, Jorge Jesus considerou que não houve desnível entre o Flamengo e o Liverpool e garantiu não existir frustração pela derrota.

Depois de conquistar o "Brasileirão" e a Taça de Libertadores, Jorge Jesus disputou, sábado, a final do Mundial de Clubes mas não conseguiu levar a melhor sobre o Liverpool. Os ingleses venceram, já no prolongamento, graças a um golo de Firmino e Jorge Jesus considerou que o Flamengo não foi inferior aos "reds".

"Viram o Flamengo, uma equipa com 76 jogos nas pernas contra uma que tem 24. Viram alguma diferença? Não viram. Quero destacar a nossa forma e a qualidade dos jogadores, que mesmo com esses jogos nas pernas tiveram velocidade, disciplina tática. O Flamengo tem todas as condições para ter a hegemonia do futebol brasileiro. Mas isso já não compete a mim, compete à administração do Flamengo. Quando se consegue chegar a uma final do campeonato do Mundo, de uma "Champions" e ganhar, tem de se festejar o título. Mas quando não ganhas, também tens de o saber festejar. Porque só os melhores é que chegam a estes patamares. Ter perdido não e frustrante", começou por dizer.

O treinador português afirmou ainda que mais nenhuma equipa portuguesa vai vencer uma Liga dos campeões, justificando com as diferenças financeiras.

"Não houve desnível entre a equipa do Liverpool e o Flamengo. Nunca mais uma equipa portuguesa vai ganhar a Champions, porque o desnível é muito grande, que foi o que não aconteceu hoje com o Flamengo e o Liverpool. Porquê? A capacidade financeira do campeonato português não vai permitir que uma equipa portuguesa vá a uma final da Champions ou do campeonato do Mundo", concluiu.

