Jorge Jesus: "Não tenho receio de dizer aos jogadores que terão de procurar outro projeto"

O treinador do Benfica afirmou, este sábado, que há "jogadores que ainda não chegaram" e comentou as chegadas de Gilberto e Helton Leite.

Jorge Jesus está de regresso a uma casa que conhece bem e já começou a trabalhar no plantel para a próxima época. O treinador do Benfica garantiu já existirem alguns nomes com quem não vai contar.

"Esta é uma casa onde estive durante seis anos. Quando começo uma pré-época, gosto de tentar conhecer melhor os jogadores e ter ideias mais fixas. Uma coisa é conheceres o plantel de fora, outra é conheceres trabalhando com eles. Há jogadores que ainda não chegaram e também há jogadores que já cá estão e que não vão continuar. Não tenho receio de assumir e dizer-lhes que terão de procurar outro projeto, mas primeiro quero trabalhar com eles. É claro que já existem alguns nomes", começou por dizer em entrevista à BTV.

O técnico comentou, ainda a chegada dos dois reforços anunciados este sábado: Gilberto e Helton Leite.

"O Gilberto tentei contratá-lo antes para o Flamengo. Não houve acordo com o Fluminense. Tecnicamente é evoluído, mas não é jogador que possa ser visto como superior tecnicamente, É competitivo, sempre muito forte durante os 90 minutos. É melhor ofensivamente, faz golos, tem defeitos técnicos mas vou ajudá-lo a melhorar. Vai disputar o lugar com André Almeida. Quanto ao Helton, não conheço muito e o Vlachodimos conheço porque vi jogos do Benfica, que dão no Brasil. Queremos ter mais do que um bom guarda-redes", acrescentou.