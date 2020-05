José Fernando Rio: "O F. C. Porto tem de voltar a ser uma voz de referência no futebol nacional"

JN Hoje às 18:13, atualizado às 18:52 Facebook

O gestor José Fernando Rio revelou esta sexta-feira os nomes dos elementos que o acompanham na Lista C de candidatura às eleições para os órgãos sociais do F. C. Porto marcadas para os dias 6 e 7 de junho.

O candidato à presidência dos dragões é acompanhado na direção por seis vice-presidentes - Miguel Magalhães, Nuno Nunes, Alexandre França Barreira, José Correia, André Sousa Machado e Joana César Machado - e outros tantos vogais.

Para a Mesa da Assembleia Geral, José Fernando Rio escolheu André Navarro de Noronha para o cargo de presidente e Maria João Faria para vice-presidente.

O Conselho Fiscal e Disciplinar será presidido por José da Costa Veloso (presidente). O Conselho Superior terá 20 membros efetivos, sendo de destacar Álvaro Teles de Menezes, sócio n.º 90 do F. C. Porto.

Na apresentação da lista, José Fernando Rio enfatizou a questão financeira. "Sem as contas equilibradas não podemos fazer tudo o que queremos pelo clube: investir na equipa principal, construir uma academia fundamental para a aposta na formação, construir mais um pavilhão para permitir trazer mais modalidades ao clube, com especial atenção para o desporto feminino. O F. C. Porto não pode ser só um clube de homens", apontou o candidato.

"O F. C. Porto tem de voltar a ser uma voz de referência no futebol nacional, que agora não tem, e ter uma voz ativa junto das instituições nacional e do governo, que agora também não tem", salientou o rosto principal da Lista C, acrescentando ainda: "O F. C. Porto a nível financeiro vive uma situação quase dramática e, se não tiver novos rostos, corre o risco de deixar a ser o clube que é".

José Fernando Rio insistiu na ideia de ter uma candidatura forte", contudo, está consciente de que "para chegar à meta em primeiro lugar, os sócios têm de esquecer o elo emocional com Pinto da Costa". "Existe uma dívida de gratidão mas isso não chega para o F. C. Porto fazer um caminho saudável", finalizou.

Para além da Lista C, são candidatos à presidência dos azuis e brancos o atual presidente Jorge Nuno Pinto da Costa (Lista A) e Nuno Lobo (Lista B).

Eis os elementos que integram a Lista C:

Direção

José Fernando Rio (presidente)

Miguel Magalhães (vice-presidente - Financeiro)

Nuno Nunes (vice-presidente - Estrutura e Estratégia)

Alexandre França Barreira (vice-presidente - Jurídico)

José Correia (vice-presidente - Modalidades)

André Sousa Machado (vice-presidente - Marketing e Comunicação)

Joana César Machado (vice-presidente - Relações Institucionais)

José Meinedo (vogal - Património e Instalações)

Jorge Gunther Amaral (vogal - Transformação Digital)

Jaime Milheiro (vogal - Modalidades Profissionais)

Teresa Figueiras (vogal - Modalidades de Alto Rendimento)

João Morais (vogal - Modalidades de Alto Rendimento em Parceria)

Mário Abreu Faria (vogal - Provedor de Sócio)

Mesa da Assembleia Geral

André Navarro de Noronha (presidente)

Maria João Faria (vice-presidente)

João Paulo Borges (1.º secretário)

Luís de Castro Fernandes (2.º secretário)

Luís Cudell de Azevedo Campos (3.º secretário)

Conselho Fiscal e Disciplinar

José da Costa Veloso (presidente)

Adeodato Pinto (vice-presidente)

Nuno Claro da Fonseca (secretário)

Paulo Queirós Gomes (relator de contas)

Nuno Miguel Hortas (relator de contas)

Ricardo Mendes Silva (​relator de contencioso)

Diana dos Santos Rasga (​relator de sindicância)

Conselho Superior

Álvaro Teles de Menezes

Rui Reis

Carlos de Melo Brito

Gonçalo Nicolau de Almeida Guerra

Nuno Fernandes

Rui Borges

João Afonso Trigo

Joaquim Vieira

Andreia Veiga

Raul Vidal

José Rilo

Pedro Ferreira da Costa

Luís Themudo

Tiago Barquinha

José Meneses

José Luís Barros

António Pinto Granja

Sérgio Martins Gomes

Fernando Oliveira

José Moutinho