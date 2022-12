José Mourinho afasta seleção portuguesa

Luís Antunes e Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 09:39 Facebook

A saída de Fernando Santos do comando técnico da seleção portuguesa abriu uma vaga para o cargo de selecionador nacional. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) tem José Mourinho referenciado mas, segundo informações recolhidas pelo JN, "Special One" não estará interessado, para já, em assumir as funções.

O treinador português tem contrato com a Roma até 2024 e está motivado em cumprir o vínculo, que só termina no fim da temporada 2023/24, precisamente quando começa o próximo Campeonato da Europa. José Mourinho aufere cerca de sete milhões de euros anuais e, ao ter contrato por mais uma época e meia, uma saída poderia implicar o pagamento de 10,5 milhões de euros, caso a FPF não chegasse a acordo com o clube italiano.

O JN sabe que a FPF não tem pressa para encontrar o próximo selecionador, visto que Portugal só volta a competir em março de 2023, em jogos de qualificação para o Euro 2024. A porta de José Mourinho está mais fechada do que aberta, o que motiva os responsáveis federativos a estudar alternativas. Um nome forte é o de Rui Jorge, atual selecionador sub-21. Outras opções podem passar por um treinador estrangeiro.