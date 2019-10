Juve Leo contra-ataca: "Em lado algum se encontra o dever de apoiar direções"

Hoje às 19:59 Facebook

A principal claque do Sporting, Juventude Leonina, reagiu, esta segunda-feira, ao comunicado emitido na véspera pelo clube e SAD leoninos.

Depois de o Sporting ter cancelado os protocolos com as claques Juventude Leonina (JL) e Diretivo Ultras XXI, referindo, entre outras coisas, que esses grupos de apoio têm "vindo a faltar sistematicamente no apoio devido aos atletas do Sporting, nomeadamente da equipa principal de futebol", a Juve Leo contra-atacou, através de um comunicado partilhado nas redes sociais.

"Os estatutos da Associação JL são soberanos no que diz respeito aos objetivos prosseguidos: apoiar todas as equipas do Sporting. Em lado algum se encontra o dever de apoiar direções", lê-se num dos 11 pontos do documento assinado pela direção da claque.

A JL, de resto, torce o nariz à legalidade do cancelamento do protocolo e, na nota introdutória, acrescenta com acidez: "O comunicado emitido pelo Sporting é só mais um episódio triste da direção deste clube que apoiamos incondicionalmente".

Leia, agora, o comunicado na íntegra: