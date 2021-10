Koeman despedido do Barcelona

JN Ontem às 23:09 Facebook

É o fim da linha para Ronald Koeman no comando técnico do Barcelona.

O Barcelona anunciou, esta quarta-feira à noite, a decisão de despedir o neerlandês Ronald Koeman, de 58 anos, do comando técnico do clube, adversário das águias na Liga dos Campeões. "O FC Barcelona dispensou Ronald Koeman das suas funções como treinador principal", informa o comunicado dos catalães.

O anúncio oficial da decisão, antes já avançada pela imprensa espanhola, surge na sequência da segunda derrota consecutiva dos "culés" (1-0), a terceira no campeonato, desta vez perante o recém-promovido Rayo Vallecano. O desaire atira o Barcelona para o nono lugar da tabela da Liga espanhola, com 15 pontos, a seis do líder Real Madrid, e em terceiro no Grupo E da Champions, com três pontos, atrás do Bayern Munique e do Benfica.