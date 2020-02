Lage mantém Vlachodimos na baliza e lança Seferovic no ataque

Nuno Barbosa Hoje às 18:28 Facebook

O Benfica recebe o Famalicão, esta terça-feira, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Bruno Lage só faz quatro alterações no onze em relação ao que avançou no triunfo (3-2) sobre o Belenenses SAD para o campeonato, disputado na passada sexta-feira.

Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo; Gabriel, Taarabt; Pizzi, Chiquinho, Cervi; e Seferovic foram os onze jogadores escolhidos pelo treinador Bruno Lage para o jogo que começa às 19.15 horas, frente ao Famalicão.

Zlobin, Rafa, Florentino, Jota, Tomás Tavares, Vinícius e Ferro ficam no banco de suplentes.

Em relação ao último jogo, frente ao Belenenses SAD, Lage promoveu quatro alterações. Ferro, Weigl, Vinícius e Rafa dão lugar a Jardel, Gabriel, Chiquinho e Vinícius. Note-se que o reforço alemão é baixa por estar a contas com uma infeção respiratória.

Rafa, que integrou o lote de convocados, acabou por ficar de fora, reservado para o clássico de sábado, frente ao F. C. Porto, no Estádio do Dragão. Note-se ainda que este é o primeiro jogo desta edição das taças (de Portugal e da Liga) em que o guarda-redes Zlobin não é titular.

Quanto ao Famalicão, o treinador João Pedro Sousa escolheu o seguinte onze: Vaná, Ivo Pinto, Riccieli, Patrick William, Coly, Gustavo Assunção, Uros Racic, Pedro Gonçalves, Diogo Gonçalves, Toni Martínez e Fábio Martins.

No banco de suplentes da equipa minhota ficam Rafael Defendi, Guga, Ofori, Ruben Lameiras, Roderick, Alex Centelles e Anderson.