Leão mantém bons hábitos em Arouca

Rui Almeida Santos Ontem às 23:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Sarabia assistiu para os dois golos do Sporting, que teve de lidar com um adversário atrevido na segunda parte

O Sporting cumpriu com o ritual de vencer em Arouca, onde nunca deixou qualquer ponto, mas teve de aplicar-se para lidar com um adversário atrevido, sobretudo na etapa complementar. Paulinho voltou a ficar em branco, mas os leões até voltaram a marcar mais do que um golo num jogo, mais de um mês depois.

Pressionado pelo triunfo do F. C. Porto, consumado instantes antes do apito inicial em Arouca, o leão não mudou a identidade, mesmo que Rúben Amorim tenha sido algo criativo na escolha do onze. Com Feddal e Neto no banco, Ricardo Esgaio jogou no lado direito da linha de três centrais e Daniel Bragança estreou-se como titular.

As mexidas não inibiram o campeão nacional, que teve uma entrada autoritária em jogo. Sarabia e Paulinho obrigaram Fernando Castro a aplicar-se, antes de Matheus Nunes abrir o marcador, num lance que precisou da intervenção do VAR para ser validado.

Dos jogadores do Arouca, a quem Armando Evangelista tinha pedido "alguma arrogância" na véspera, pouco se viu até ao minuto 26, quando Oday Dabbagh surgiu na cara de Adán, mas rematou ao lado. Já perto do intervalo, foi a vez de Abdoulaye se deslumbrar perante o guardião espanhol.

O Sporting abanou um pouco, mas respondeu em força. Já depois de Paulinho e Coates terem desbaratado um lance promissor, Sarabia obrigou Fernando Castro a duas defesas apertadas consecutivas.

PUB

Se a primeira parte foi entretida, o recomeço foi uma autêntica montanha-russa de emoções. O Sporting começou por desperdiçar o segundo, pelo isolado Sarabia, viu o Arouca empatar na resposta, por Dabbagh, e recuperou a vantagem, num remate forte de Nuno Santos. Foram nove minutos de pura loucura, que, infelizmente para o jogo, não tiveram continuidade.

O Arouca equilibrou o jogo, é certo, mas as oportunidades rarearam. O melhor que se viu foi uma tentativa de bicicleta de Coates, que parou nas mãos de Fernando Castro. Pelo Arouca, Arsénio e Tiago Araújo remataram para defesas fáceis de Adán.

Positivo: Matheus Nunes fechou semana de sonho com golo importante. Daniel Bragança esteve em bom plano na estreia a titular. Odai Dabbagh deu dinamismo ao ataque do Arouca e marcou.

Negativo: Mais um jogo em branco para Paulinho, o sétimo seguido na Liga, com a agravante de pouco ter contribuído no processo ofensivo dos leões. O goleador ainda procura dias melhores.

Árbitro: Foi bem auxiliado pelo videoárbitro no golo validado a Matheus Nunes. Mal ao terminar a primeira parte num ataque promissor do Sporting. Não complicou no capítulo disciplinar.

Veja o resumo do jogo: