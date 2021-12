Líder dos Super Dragões promete defender Pinto da Costa

JN Ontem às 23:40 Facebook

Fernando Madureira usou da palavra durante a assembleia-geral do F. C. Porto desta terça-feira à noite para garantir que a principal claque do clube está ao lado do presidente, alvo de uma investigação do Ministério Público no âmbito da operação "Cartão Vermelho".

Foi durante o período de 30 minutos reservado para assuntos do interesse do clube que o líder dos Super Dragões se referiu à investigação que visa alguns negócios azuis e brancos.

Fernando Madureira considerou que se trata de "um ataque ao clube", não só pela Justiça mas também por alguns órgãos de Comunicação Social, e garantiu que continuará ao lado da figura máxima dos dragões.