Liverpool pergunta por Gonçalo Inácio 

Franceses revelam sondagem dos "reds" aos leões pelo central

Gonçalo Inácio é um dos ativos com mais mercado e, segundo o "Le Parisien", o Liverpool já terá sondado os leões no sentido de avaliar os moldes de um eventual negócio na próxima época. Além dos ingleses, o central também está referenciado pelo PSG, de Luís Campos, que mantém boas relações em Alvalade. Inácio tem contrato até 2026 e o leão só aceita libertá-lo pelo valor da cláusula: 45 milhões de euros.

Noutro plano, Tiago Tomás, cedido ao Estugarda, não deve ficar na Alemanha e admitiu que encaixava no plantel leonino. "Quero acreditar que sim. Demonstrei a minha qualidade e dei o melhor. É uma decisão do clube e do treinador. Tenho de esperar e depois logo se vê", disse em entrevista à Eleven Sports.