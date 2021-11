Liverpool pondera avançar por Luis Díaz já em janeiro

Miguel Pataco Hoje às 18:34 Facebook

Reds não vão poder contar com o senegalês Sadio Mané e o egípcio Mohamed Salah no início do próximo ano, devido à realização da Taça das Nações Africanas, e colombiano é a solução preferida de Jurgen Klopp.

O excelente início de época de Luis Díaz continua a dar que falar e, agora, é o Liverpool a entrar na corrida pelo extremo colombiano, com os reds a ponderarem, inclusive, avançar para a contratação já no mercado de inverno. No entanto, o JN sabe que a SAD portista, caso seja abordada neste próximo período de transferências, vai apontar para a cláusula de rescisão, que está cifrada nos 80 milhões de euros.

Onze golos marcados em 16 jogos de 2021/22, um sem número de exibições de luxo, tanto no campeonato como na Liga dos Campeões, e a confirmação de um talento nato moldado por Sérgio Conceição. Contratado ao Junior Barranquilla por sete milhões de euros no início de 2019/20, Luis Díaz evoluiu imenso de dragão ao peito e, neste momento, é certo que vai proporcionar um dos melhores negócios dos últimos anos ao F. C. Porto.