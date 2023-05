Luís Castro só sabe ganhar no Botafogo e adeptos pedem desculpa

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 11:57 Facebook

Equipa de Luís Castro bateu o Corinthians, por 3-0, e segue como líder do Brasileirão. Adeptos estão rendidos ao treinador português e tiram senha para a... "fila do perdão".

O Botafogo venceu, na passada quinta-feira, o Corinthians, por 3-0, e segue isolado na liderança da Serie A.

A partida entre Botafogo e Corinthians teve como principais protagonistas dois jogadores que já passaram pelo futebol português. Tiquinho Soares, avançado ex-Nacional da Madeira, Vitória de Guimarães e F.C. Porto, bisou no encontro, e Carlos Eduardo, médio ofensivo que passou pelo Estoril Praia, e também jogou nos dragões, fechou o marcador em 3-0, resultado avolumado que confirmou a superioridade do conjunto de Luís Castro, perante o "Timão".

PUB

Os alvinegros somam cinco vitórias em cinco jornadas do Brasileirão, no melhor arranque na competição, na história do clube - ultrapassaram o registo de 1981, quando venceram por quatro vezes consecutivas -, depois de uma participação no campeonato estadual aquém, que valeu duras críticas a Luís Castro, por parte dos apoiantes da equipa.

No campeonato estadual do Rio de Janeiro, o Botafogo falhou a qualificação para os quartos de final da competição, por ter ficado de fora dos quatro primeiros lugares, na fase regular, devido a uma derrota, em casa, frente à Portuguesa, por 1-0, em março.

Com este arranque auspicioso, no campeonato nacional, as críticas transformaram-se em elogios, e, inclusivamente, veem-se comentários de adeptos, a pedirem desculpa ao técnico português, por não terem acreditado na sua capacidade de liderança:

"Já peguei a minha senha, na fila do perdão", "Textor, obrigado por não me ouvir, por isso é que você é bilionário, e eu não", "A fila do perdão está grande", "Luís Castro, aceita o meu pedido de desculpas" e "Se um dia critiquei, não me lembro", são algumas das frases deixadas pelos adeptos no clube, nas caixas de comentários das publicações do Botafogo nas redes sociais.

No final do encontro com o Corinthians, os apoiantes demonstraram a satisfação com o momento de forma recente da equipa, através de um cântico, em homenagem ao treinador português.