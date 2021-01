Luís Filipe Vieira é um dos infetados com covid no Benfica

JN Hoje às 12:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, é um dos infetados com covid-19 no Benfica, apurou o JN.

"O Sport Lisboa e Benfica confirma que o presidente Luís Filipe Vieira está infetado com covid-19 e assintomático", refere o clube, numa curta nota publicada no seu site.

O clube anunciou, esta terça-feira, que regista 17 novos casos de covid-19 entre jogadores, equipa técnica e staff, remetendo para a Direção-Geral da Saúde uma decisão sobre se pode competir na Taça da Liga, esta quarta-feira.

Horas depois, a DGS emitiu um comunicado, dizendo que não lhe cabe decidir se os clubes têm condições para competir.