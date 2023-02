Luís Freire: "Merecíamos, no mínimo, um ponto"

O treinador do Rio Ave elogiou a exibição de equipa de Vila do Conde no Dragão e vincou que o empate seria o resultado mais justo.

"A equipa entrou um bocadinho tímida, mas temos capacidade para assumir o jogo e foi o que fizemos. Ao longo da primeira parte a equipa assumiu o jogo. Pressionámos e obrigámos o F. C. Porto a jogar longo e menos bem. Tivemos dois remates perigosos do Guga, o livre do Samaris e o golo anulado após uma grande jogada. Estragámos a pintura da boa primeira parte no final. Antes do jogo, falei sobre os pormenores, os jogadores estavam avisados porque o F. C. Porto é muito forte naqueles livres rápidos. Tínhamos de estar atentos, estas equipas não perdoam. O F. C. Porto teve uma oportunidade e marcou um golo enquanto o Rio Ave esteve por cima", começou por dizer Luís Freire, lamentando que o Rio Ave não tenha conseguido pelo menos o empate.

"Pedi coragem aos jogadores e vontade de ir para a frente. Tínhamos de mostrar qualidade. Por isso, o jogo ficou mais aberto. O F. C. Porto criou perigo, mas não nos rendemos. Acabámos com mais remates que o F. C. Porto em casa do F. C. Porto o que prova que tivemos a postura certa. O empate não era nada despropositado e digo-o sem qualquer tipo de arrogância. Merecíamos, no mínimo, um ponto. O grande desafio é fazer o mesmo para a semana. O Rio Ave precisa de três ou quatro vitórias para atingir os objetivos", conclui.

O F. C. Porto venceu (1-0), este sábado, no Estádio do Dragão, o Rio Ave em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga. Equipas homenagearam Atsu e Toni Martínez marcou o golo do encontro. Com este resultado, o clube azul e branco reforça o segundo lugar, agora com 51 pontos, menos dois do que o comandante Benfica, que recebe na segunda-feira o Boavista, e mais cinco do que o Sporting de Braga, terceiro, que no domingo recebe o Arouca. Já o Rio Ave ocupa, para já, o 12.º posto, com 24 pontos.