Luís Freire: "O Paris Saint-Germain não marcou dois golos aqui"

Treinador do Rio Ave enaltece o jogo ofensivo da equipa, mas admite que é preciso melhorar defensivamente. Assume que golo em cima do intervalo do Benfica foi decisivo.

"Queríamos ter a bola e jogar o nosso jogo. Temos muito para crescer neste campeonato. Há um mérito tremendo no primeiro golo, porque sabíamos que havia espaços para explorar. Tem de ser valorizado. Mas o Benfica ofensivamente esteve muito forte, com roturas bem trabalhadas. Deram a volta ao jogo com o 2-1, em dois golos praticamente seguidos, mas esse resultado permitia disputar o jogo na segunda parte. O 3-1 foi pesado ao intervalo e aí era difícil para nós. Pedimos aos jogadores para fazerem o nosso jogo à procura do 3-2. Com o 4-1 ficou ainda mais complicado. Depois fizemos outra vez um grande golo com o 4-2", começa por explicar Luís Freire, após o desaire por 4-2 do Rio Ave na Luz.

"O Benfica joga e está a jogar bem, mas o Rio Ave fez aqui coisas boas. O Paris Saint-Germain não marcou dois golos aqui. Quem arrisca corre erros. Marcámos muitos golos neste campeonato e mostrou-se que somos perigosos, mas temos de ser melhores defensivamente, especialmente eu. É sempre um jogo muito complicado. Em nove jogos jogamos com os quatro grandes. A perder, o treinador é que é o responsável", acrescentou ainda.

O Rio Ave saiu da Luz derrotado por 4-2, neste sábado, em encontro da nona jornada. Fábio Ronaldo adiantou os vilacondenses, mas o Benfica respondeu com dois golos de Gonçalo Ramos, um autogolo de Jhonathan e um tento de Musa. Guga estabeleceu o marcador final aos 86 minutos.