Luz de Bruno Lage é cada vez mais fraca

Rui Farinha Hoje às 10:06 Facebook

Twitter

Partilhar

SAD hesita sobre tomar já uma decisão drástica, mas o cenário de despedimento ou o da demissão do treinador não estão descartados. Luís Filipe Vieira muito agastado com a derrota.

O futuro de Bruno Lage está cada vez mais complicado, depois da derrota com o Santa Clara, resultado que tornou bem mais complicada a missão de conquistar o título nacional. Ao que o JN apurou, a SAD não está inclinada a tomar qualquer decisão drástica, mas, neste momento, nenhum cenário está colocado de lado: o de despedimento e, também, o da demissão do treinador. O desaire causou enorme desânimo na estrutura e o presidente, Luís Filipe Vieira, ficou muito agastado.

Caiu especialmente mal a forma como equipa permitiu a reviravolta açoriana, nos últimos minutos, em que sofreu dois golos, fruto de erros individuais crassos. Com seis jornadas no campeonato por disputar e, também, a final da Taça de Portugal, com o F.C. Porto, o futuro de Lage pode já ter sido traçado, quaisquer que sejam os resultados ou se fica até ao fim da época.

Os números não mentem: há 23 anos que os encarnados não sofriam quatro golos em casa, em competições nacionais e internacionais, sendo que a última vez foi em março de 1997, quando o Salgueiros venceu o Benfica, por 4-3, o mesmo resultado de anteontem.

Não foi, porém, o único recorde negativo a ser batido: o campeão nacional não tinha uma sequência de cinco partidas sem triunfos em casa desde a época 1930/31, há precisamente 89 anos. No atual ciclo, perdeu com o Braga e Santa Clara, e empatou frente ao Shakhtar, Moreirense e Tondela.

A conferência de Imprensa de Lage foi outro foco de críticas. Num tom pouco habitual, não reagiu bem quando questionado se ponderava apresentar a demissão e questionou quem estava a pagar almoços e jantares aos jornalistas para promover treinadores para o seu lugar. A declaração, soube o nosso jornal, não caiu bem na Direção do Benfica.

Sindicato pede provas

Em comunicado, o Sindicato dos Jornalistas pediu ao técnico "que apresente as provas que sustentam as suas suspeitas, que são graves e põem em xeque toda uma classe profissional".

Já a Associação de Jornalistas de Desporto (CNID) considerou "inaceitáveis" as frases proferidas por Bruno Lage. "Os jornalistas que lhe fizeram as perguntas são os mesmos que, na época passada, acompanharam os seus grandes resultados e as suas excelentes conferências de Imprensa", lembrou a associação.

Regresso de Jesus equacionado

O regresso de Jorge Jesus está a ser equacionado por Luís Filipe Vieira. O treinador, que abandonou a Luz em 2015, nunca escondeu o desejo de voltar a Portugal, para orientar um dos três grandes, caso surja uma boa proposta. Marco Silva, ex-técnico do Everton e do Sporting, é outra possibilidade.

Eleições sem debates na BTV

A BTV não irá promover debates entre os quatro candidatos assumidos à presidência das águias, cujas eleições se devem realizar em outubro. O canal sublinhou que nunca participou em campanhas de candidatos ou promoveu debates televisivos.