Maia confirma que quer receber a futura academia portista

O administrador da SAD do F. C. Porto, Fernando Gomes, anunciou, na assembleia geral (AG) de segunda-feira, que está previsto que a futura academia do clube seja construída na Maia, e não em São Mamede Infesta (Matosinhos), como estava planeado. Esta terça-feira, a Câmara Municipal da Maia (CMM) confirmou que existe interesse em receber o complexo e que estão a decorrer conversações com os responsáveis azuis e brancos.

Segundo o comunicado emitido pela CMM, "o interesse do F. C. Porto em construir esta academia na Maia compagina-se com a visão estratégica do Município a este nível. Nesse sentido, a Câmara Municipal tem vindo a manter um diálogo institucional reciprocamente profícuo".

"Acolher uma infraestrutura de alto rendimento e desenvolvimento desportivo será sempre objeto da nossa máxima atenção, tanto mais que esta em concreto, é de dimensão e características pouco comuns e, não menos importante, tem como promotor uma instituição com o prestígio internacional do Futebol Clube do Porto. É preciso avaliar todas as implicações de um projeto desta envergadura, pelo que, neste momento, importa referir que estão a decorrer estudos no âmbito de Master Plan [Plano de Pormenor], com todas as envolvências que isso pressupõe, pelo que, para já, ainda é cedo para falar dos contornos do projeto e da sua concretização", afirmou, a este propósito, António Silva Tiago, presidente da CMM.