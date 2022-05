Manchester City confirma acordo por Erling Haaland

JN Hoje às 16:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Clube inglês confirmou que o negócio com o Borussia Dortmund está fechado, faltando apenas limar algumas questões com o avançado, de 21 anos.

Agora é oficial. Erling Haaland vai ser jogador do Manchester City a partir da próxima temporada, depois de o clube inglês ter publicado uma nota no seu sítio oficial a dar conta do acordo alcançado com o Borussia Dortmund, onde atua o avançado norueguês.

Na mesma publicação, os britânicos referem que ainda estão a ultimar alguns pormenores relacionados com o jogador, nada que coloque em causa a concretização de um dos principais negócios do próximo defeso.

O "citizens" devem bater a cláusula de rescisão de Haaland, avaliada em 75 milhões de euros, e preparam-se para tornar o goleador nórdico no jogador mais bem pago da história da Premier League, com um salário mensal a rondar os 2,4 milhões de euros.

A confirmação do acordo entre os dois clubes chegou poucas horas depois de Pep Guardiola ter admitido que não estava autorizado pelo ​​​​​​​City a falar sobre Haaland "até o acordo estar completamente fechado".