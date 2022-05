Manchester City inaugura estátua em homenagem a Aguero

JN/Agências Hoje às 12:46 Facebook

O clube inglês, onde joga Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias, inaugurou uma estátua em homenagem a Sergio Aguero, autor do golo decisivo que valeu a conquista da Premier League, em 2011/12.

Esta homenagem surge dez anos depois do famoso golo, aos 90+4 minutos, que valeu aos 'citizens' o título de campeão de Inglaterra, passadas 44 épocas.

Situada no lado leste do Estádio Etihad, a estátua de Aguero foi criada pelo conceituado escultor Andy Scott. A particularidade desta obra de arte é que à noite, será iluminada com luz azul.

Aguero posa ao lado da estátua Foto: Twitter

O avançado ganhou quinze troféus durante o período que representou o Manchester City e é o melhor marcador da história do clube, tendo apontado 260 golos.

O argentino retirou-se dos relvados em dezembro passado, ao serviço do Barcelona, devido a problemas cardíacos.