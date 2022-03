Maniche deixa Canal 11 após discussão acesa em direto com o diretor da televisão da FPF

JN Hoje às 18:02 Facebook

O antigo internacional português Maniche deixou, na noite de terça-feira, de ser comentador do Canal 11 depois de um desentendimento em direto no programa "Futebol Total" com Pedro Sousa, apresentador e diretor da televisão da FPF.

Depois do jogo do Benfica com o Ajax, que os encarnados venceram por 1-0, Maniche estava a comentar a exibição de Meité, que entrou na segunda parte, defendendo que o atleta fez uma exibição pobre e que não tem nível para jogar no Clube da Luz. O apresentador Pedro Sousa não gostou e acusou o ex-jogador de desconsiderar o médio e de não fazer o mesmo com outros jogadores de outros clubes.

Maniche não voltou para a segunda parte do programa - que demorou mais tempo a recomeçar - e, já nas redes sociais, explicou a decisão, acusando o apresentador de "ditadura".

"Não podia agir com passividade perante a atitude Machartista de um pivô, travestido de analisador purista, que atua como 'lápis azul', vergonhoso símbolo da censura e da ditadura portuguesa, onde os cortes têm por objetivo impedir e limitar as tentativas daquilo que este pivô considera subversão. Não obstante, manifestou-se, ele próprio, livremente, ao longo de mais de dois anos de emissão, de formas que considerei muitas vezes ofensivas à integridade de jogadores, clubes, dirigentes, dos outros comentadores, de amigos meus e em última análise, ontem, de mim próprio. Em tempos como estes, mais do que nunca, falta de liberdade de expressão, NÃO PASSARÁ", escreveu.

