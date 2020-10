Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:03, atualizado às 19:23 Facebook

O F. C. Porto e o Marítimo estão empatados (1-1), no Estádio do Dragão, na terceira jornada da Liga. Rodrigo Pinho inaugurou o marcador após uma assistência de Winck. Pepe, em cima do intervalo, restabeleceu o empate.

Veja o golo: