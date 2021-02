"Messi do Olival" cumpre sonho e dá a vida pelo pai

Arnaldo Martins Hoje às 13:24 Facebook

Este é daqueles títulos que Sérgio Conceição, treinador, vai torcer o nariz. "Messi do Olival" é a alcunha que Francisco Conceição carrega desde que chegou à formação do F. C. Porto, há quatro anos, mas o técnico não gosta de rótulos.

Francisco ao colo do pai na festa do título do F. C. Porto em maio de 2004 Foto: Malacó/Arquivo JN

No último dérbi, Francisco Conceição entrou aos 77 minutos, cumprindo a estreia na Liga, com 18 anos, um mês e 30 dias, e agitou o jogo que acabou com um empate dramático (2-2) frente ao Boavista. O ala ganhou um penálti, que Sérgio Oliveira acabaria por falhar, e inventou a jogada que daria o 3-2 ao F. C. Porto, não fosse a intervenção do VAR.